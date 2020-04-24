وزارة الصحة تسجل 31 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/24 | 22:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 1708 حالة على مستوى البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “مختبرات الصحة فحصت 2411 نموذج في كافة المختبرات المختصة بالعراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق( 67293)”.

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