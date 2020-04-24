اللواء عبد الكريم خلف: القائد العام لم يوافق على البيان الصادر بشأن ألوية الحشد الشعبي

2020/04/24 | 22:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يوافق على أي بيان جديد بخصوص ألوية الحشد الشعبي.وقال خلف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، إن “القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور أو يوافق على البيان الصادر بتاريخ 29 شعبان المعظم

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