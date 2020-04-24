وكالة الأدوية الأوروبية تنضم إلى المحذرين من استخدام دواء الملاريا لعلاج كوفيد_19

2020/04/24 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انضمت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس إلى الجهات التي تبدي قلقا متزايدا إزاء دواء ضد الملاريا يتم الترويج له على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، ويعتبر البعض أنه قد يكون علاجا لوباء كوفيد-19، محذّرة من آثار جانبية مميتة.واعتبرت الوكالة ومقرها أمستردام، أن منافع دوائي كلوروكين وهايدروكسيكلوروكين اللذين يُعدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أبرز […]

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