مصدر: الغالبية الشيعية ترفض لكابينة الكاظمي وتطالبه بهذا الشيء

2020/04/24 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الجمعة، برفض غالبية الكتل الشيعية للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى انها طالبت الكاظمي باستبدال تلك الاسماء.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اجتمع مساء اليوم، مع الكتل الشيعية بشأن الكابينة الوزارية”.واضاف، ان “اغلب الكتل رفضت الكابينة الوزارية وطالبت الكاظمي […]

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