2020/04/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الثقافية تنعى ناصرة السعدون عمان – رند الهاشمي نعت الاوساط الثقافية العراقية، الروائية المغتربة ناصرة السعدون التي غيبها الموت فجر امس الجمعة في العاصمة الاردنية عمان حيث مقر اقامتها أثر مرض عضال لم يمهلها طويلا.و أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني في نعيه للراحلة بأنها(تعد أحدى العلامات المضيئة في […]

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