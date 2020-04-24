2020/04/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء: منخفض جاف مصحوب بعاصفة مثيرة للغبار بغداد – الزمان رجح متنبىء جوي ان يكون طقس اليوم السبت في اغلب مناطق البلاد متذبذبا مصحوبا بعاصفة شديدة مثيرة للغبار تتسبب بتردي الرؤية الافقية.وكتب صادق عطية في صفحته على الفيسبوك ان (البلاد تتعرض اليوم لمنخفض يطلق عليه الخماسيني الجاف يسبب نشاطاً بالرياح السطحية […]

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