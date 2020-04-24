2020/04/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يكمل شعبان ويعلن اليوم أول رمضان السعودية الجمعة والمغرب والسودان وسلطنة عمان السبت بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري اعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني ان اليوم السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك، وقال بيان تلقته (الزمان) الخميس انه (لم تتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب […]

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