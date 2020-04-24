الكتل الشيعية تنهي اجتماعها بالاتفاق على تحديث اسماء كابينة المكلف

2020/04/24 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر سياسي مطلع، بانتهاء اجتماع القوى الشيعية في منزل رئيس كتلة الفتح هادي العامري.ونقلت وسائل اعلام عن المصدر، ان "المجتمعين اتفقوا على تحديث أسماء الكابينة الوزارية المقترحة لرئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

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