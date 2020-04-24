الصين : لقاح لفيروس كورونا قد يصبح جاهزا في غضون خمسة أشهر

2020/04/24 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة زعم مسؤول صيني رفيع أن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يصبح جاهزا في غضون خمسة أشهر، في ظل اتهامات لبكين بالتسبب عن عمد بنشر الوباء القاتل وحجب معلومات عنه لأغراض تجارية.وقال مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية" جاو فو" إن بلاده تتوقع أن يكون لديها لقاح مرتقب ناجح لهذا المرض الفتاك بحلول شهر سبتمبر المقبل".وتابع جاو في تصريحات لمحطة "CGTN" الإذاعية الحكومية إن "تطوير لقاح أو دواء معين، دائما ما يستغرق بعض الوقت، لأن تجربته تبدأ على الأشخاص الأصحاء، يجب أن تتأكد من أن اللقاح الذي نقوم بتطويره آمن وفعال."وأشار إلى أنه "ربما بحلول شهر سبتمبر، قد يكون لدينا لقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ، على سبيل المثال، إذا كان لدينا تفشي جديد للفيروس مرة أخرى".وقال جاو إن "لقاح الطوارئ"، الذي سيكون في مرحلته الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية في حينه، يمكن أن يستخدم على العاملين في مجال الرعاية الصحية قبل عامة السكان.وذكر المسؤول الصيني "في رأيي، ربما سنحصل على لقاح للأشخاص الأصحاء في وقت مبكر من العام المقبل".بالمقابل قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو أن الصين ربما تكون أخفت بيانات حول فيروس كورونا حتى تتمكن من إنشاء لقاح للوباء أولا، "من أجل بيعه للعالم في وقت لاحق".وأضاف نافارو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "بكين تنظر للأمر على أنه مسألة تجارية بحتة ولم تهتم لانتشار الفيروس".يذكر أن حكومات عديدة اتهمت بكين بتقويض التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا، بداية بالتستر على المعلومة المتعلقة بمصدر الفيروس ثم طريقة انتشاره بين الأشخاص. واقترح أعضاء من الكونغرس الأميركي تشريعا يجرم الصين على تسترها على معلومات مهمة تتعلق بانتشار فيروس كورونا ومصدره الحقيقي، كما أن هناك دعاوى قضائية يجري تحضيرها ضد بكين، وفق وسائل إعلام أميركية.ويرجح غالبية العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل من الحيوان إلى الإنسان، تحديدا في سوق شعبية في ووهان تبيع حيوانات برية حية.لكن وجود مختبر ووهان للفيروسات على بعد بضعة كيلومترات من السوق ساهم في زيادة التكهنات حول احتمال تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : لقاح لفيروس كورونا قد يصبح جاهزا في غضون خمسة أشهر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين : لقاح لفيروس كورونا قد يصبح جاهزا في غضون خمسة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).