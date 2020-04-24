وزير الزراعة: إنتاج الحنطة للعام الحالي يتجاوز ستة ملايين طن

2020/04/24 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الجمعة، أن إنتاج الحنطة للعام الحالي يتجاوز ستة ملايين طن.

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