مصدر: الكتل الشيعية تجتمع الان بمصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية

2020/04/24 | 23:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية الشيعية تجتمع الآن مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية المرتقبة.

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