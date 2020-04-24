اللواء خلف : القائد العام لم يوافق على البيان الصادر بشأن ألوية الحشد الشعبي

2020/04/24 | 23:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، قرار إرتباط ألوية العتبات الدينية في الحشد الشعبي بالقائد العام.

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