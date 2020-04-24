ولاية اميركية تسجل 422 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/24 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الجمعة، أن 422 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بمرض “كوفيد-19” في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال كومو، في مؤتمر صحفي: “هناك 422 حالة وفاة… أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه ما يزال مروعا”.وأضاف: “نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع […]

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