السعودية تلغي العقاب بالجلد

2020/04/24 | 23:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.

وبحسب ما نشرته "رويترز"، الوثيقة تضمنت "القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة."

ووبينت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

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