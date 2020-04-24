المغرب يسجل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/24 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 158، والإصابات إلى 3758 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض عدد الوفيات وارتفاع الإصابات مقارنة مع أمس الخميس الذي أعلن فيه عن تسجيل 122 إصابة، و6 حالات وفاة.

في المقابل، سجلت السلطات الصحية 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 486.

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