2020/04/24 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاصابات السبع بفيروس كورونا وحالات الشفاء التي سجلتها دائرته هذا اليوم.

وقال الساعدي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ثلاث إصابات هم من الملامسين لحالة موجبة وهم مستضافين في احدى اماكن الحجر الصحي التابعة لدائرة صحة الرصافة وبعد اجراء الفحص المختبري كانت نتائج الفحص موجبة ويسكنون منطقة الرشاد، وهم امرأة بعمر 52 سنة، وشابة بعمر 34 سنة، وشاب بعمر 30 سنة".

وأضاف "اما الحالة الرابعة فهي لرجل بعمر 57 سنة يسكن العبيدي تم تشخيص حالته في مستشفى الشيخ زايد، والحالة الخامسة لرجل بعمر 40 سنة يسكن مدينة الصدر الاورفلي تم تشخيص حالته في مستشفى الامام علي".

وتابع "اما الحالة السادسة فهي لطفل بعمر 8 سنوات يسكن البلديات تم تشخيصه في مستشفى اطفال العلوية، والحالة السابعة امرأة بعمر 40 سنة تسكن الزعفرانية تم تشخيص حالتها في مستشفى الزعفرانية".

وبين الساعدي "تم إجراء مسح ميداني فعال للمناطق وأخذ عينات من عدد كبير من المواطنين لرصد الحالات التي لم تراجع المؤسسات الصحية والتي لا تظهر عليها اعراض المرض".

وبشأن حالات الشفاء الست، أوضح الساعدي، أن "إحداها لشاب بعمر 28 سنة من مدينة الصدر، ورجل بعمر 58 سنة من منطقة الزعفرانية، والحالات الاربعة الباقية لعائلة من سكنة الكرادة وهم شابة بعمر 29 سنة، وامرأة بعمر 75 سنة، وطفلة بعمر ١٠ سنوات، ورجل بعمر 37 سنة".

وأكد ان "الحالات بدت عليها علامات الشفاء وثم اجريت لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وبين ان "العدد التراكمي للاصابات اصبح 260 اصابة توفي منهم 18 حالة فيما اكتسب الشفاء 145 والمتبقي قيد العلاج 97 حالة".

وحذر الساعدي من "تراخي في الالتزام بإجراءات الحظر الصحي"، مشددا على "الابتعاد عن التجمعات والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال وجود اعراض الفيروس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تكشف تفاصيل حالات الاصابات والشفاء من كورونا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تكشف تفاصيل حالات الاصابات والشفاء من كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).