2020/04/24 | 23:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن طرحها مجموعة كبيرة من ميزات مكالمات الفيديو الجديدة بما في ذلك “غرف ماسنجر” التي تسمح للمستخدمين باستضافة مكالمات فيديو تصل إلى 50 شخصا.وتشكل “غرف ماسنجر” منافسا لتطبيقات الدردشة الجماعية االمرئية الجديدة مثل “زووم” و”هاوس بارتي”، اللتان شهدتا ارتفاعا في استخدامها الشهر الماضي نتيجة لجلوس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تطرح خدمة دردشة استثنائية… تصل إلى 50 شخصا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك تطرح خدمة دردشة استثنائية… تصل إلى 50 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).