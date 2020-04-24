طبابة الحشد ومديرية الإعلام في حملة كبرى لتعفير اقضية محافظة واسط

2020/04/24 | 23:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الجمعة، بالتعاون مع مديرية الاعلام حملة واسعة النطاق للتعفير والتعقيم في محافظة واسط.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان كوادر طبابة الحشد ومديرية الاعلام بالتعاون مع محافظة واسط قامت بتعفير شوارع الاقضية والمباني العامة والخاصة والاسواق في اقضية الزبيدية والنعمانية والعزيزية ضمن جهود حملة “وعي”.

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