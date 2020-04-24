ماذا فعلت قيود فيروس كورونا بالمسلمين مع بدء شهر الصيام؟

2020/04/24 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬بدأ‭ ‬غالبية‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الجمعة‭ ‬الصيام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭ ‬الذي‭ ‬يحرم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤمنين‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العائلية‭ ‬التقليدية‭ ‬والصلوات‭ ‬في‭ ‬المساجد،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الدينيين‭ ‬والمؤمنين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬يرفضون‭ ‬إجراءات‭ ‬العزل‭.‬ وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬كئيبا‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬عهد‭ ‬المسلمون‭ ‬أجواءه‭ […]

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