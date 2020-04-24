المغرب يحظر التنقل ليلاً خلال رمضان تعزيزاً للحجر الصحي

2020/04/24 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون أعلن‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬هو‭ ‬المكمل‭ ‬للثلاثين‭ ‬من‭ ‬شعبان‭ ‬وأن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬الفضيل،‭ ‬واستقبل‭ ‬المغاربة‭ ‬فرحتهم‭ ‬بقدوم‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬ولم‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وغيرها‭ ‬ساعات‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭.‬واستقبل‭ ‬المغاربة‭ ‬هلال‭ ‬رمضان،‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التكنولوجيا‭ […]

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