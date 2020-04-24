تفكك التعددية في العالم وازدهار النزعة السيادية نتيجتان محتملتان لوباء كوفيد19

2020/04/24 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬سيترك‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بصماته‭ ‬على‭ ‬الجغرافيا‭ ‬السياسية‭ ‬العالمية،‭ ‬لكن‭ ‬تساؤلات‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحيط‭ ‬بعواقبه،‭ ‬فهل‭ ‬يسدد‭ ‬ضربة‭ ‬قاضية‭ ‬للنهج‭ ‬التعددي‭ ‬المتداعي؟‭ ‬وهل‭ ‬يصعّد‭ ‬الاستقطاب‭ ‬المتنامي‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين؟‭ ‬وهل‭ ‬يؤذن‭ ‬بعصر‭ ‬الشمولية‭ ‬الرقمية؟ قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬صحيفة‭ ‬لوموند‭ ‬وتم‭ ‬بثها‭ […]

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