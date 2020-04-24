-الصحوة السلفية الجهادية- العراقية نموذج للانحطاط المادي والمعنوي - ميثم الجنابي

2020/04/24 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي إن تاريخ الإسلام لا يخلو من تطرف وغلو.



لكنه كان يجري عموما بمعايير الرؤية الفكرية والاجتهاد العملي.



ذلك يعني انه كان يسير في اتجاه مناهضة ما يراه خروجا على منطق الحق والعدل والإخلاص.



فالتطرف والغلو في الثقافات الكبرى والأصيلة هو الخميرة الوجدانية التي تميز نشاط القوى الاجتماعية والسياسية التي لا تستطيع لسبب ما من الأسباب تجسيد نفسها بمشروع عملي عقلاني.



من هنا دورها الإيجابي والفعال في رفد تيار الا ......





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