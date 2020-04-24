2020/04/24 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محافظة بغداد، الجمعة، توضيحا بشان فتح مطاعم (الدلفري) خلال شهر رمضان المبارك.وقالت المحافظة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “يمنع فتح مطاعم (الدلفري) خلال يومي الجمعة والسبت وفقا لمقررات خلية الازمة والتزاما بحظر التجوال الشامل في هذين اليومين”.واضافت ان “فتح تلك المطاعم خلال بقية الايام (من الاحد الى الخميس) وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من محافظة بغداد بشان فتح مطاعم “الدلفري” في شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من محافظة بغداد بشان فتح مطاعم “الدلفري” في شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).