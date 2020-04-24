الصحة العالمية تحذر العراقيين من كسر حظر التجوال

2020/04/24 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، دعمها لإجراءات وزارة الصحة العراقية لمواجهة فيروس كورونا، فيما حذرت من أن كسر حظر التجوال سيساعد على تفشي الفيروس في البلاد.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم اسماعيل لـ"شفق نيوز"، "نحن ندعم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات العراقية، الا اننا ناسف بالوقت ذاته بعد رصد خروقات واضحة من قبل المواطنين لحظر التجوال".

ونوه إلى أن "الغاية من حظر التجوال هو تخفيض معدل الاصابات بفيروس كورونا، وهذا ما حدث بالعراق فعلا، إلا أن كسر الحظر سيساعد على تفشي الفيروس في المدن".

ودعا ممثل الصحة العالمية في العراق، المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة العراقية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الأحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً، وفرض غرامة قدرها 50 الف دينار لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

فيما حذرت وزارة الصحة العراقية من زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة كسر حظر التجوال الذي أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات والدراجات وفتح كثير من المحال التجارية والاسواق.

ونوهت الوزارة بالتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر في خطورة تخفيف الإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره.

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