ايران أم تركيا ..دولة مكونات؟

2020/04/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬ايران‭ ‬سبعة‭ ‬اقوام‭ ‬رئيسة‭ ‬هي‭ ‬الفرس‭ ‬والتركمان‭ ‬والاذريون‭ ‬والجيلاك‭ ‬والبلوش‭ ‬والعرب‭ ‬والاكراد‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬مذهب‭ ‬ديني‭ ‬وانقسام‭ ‬فئوي،‭ ‬وبحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬فإن‭ ‬89‭% ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إيران‭ ‬يدينون‭ ‬بالمذهب‭ ‬الشيعي‭ ‬ويشكل‭ ‬أهل‭ ‬السنة‭ ‬10‭% ‬ويتوزع‭ ‬1‭% ‬بين‭ ‬الأرثوذكس‭ ‬الأرمن‭ ‬واليهود‭ ‬والزرادشتة‭ ‬وغيرهم‭.‬وفي‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العنصر‭ ‬القومي‭ ‬التركي‭ ‬يوجد‭ ‬أقوام‭ ‬الاكراد‭ ‬والشركس‭ […]

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