صعوبات تعترض مساعي الأيزيديين لانتزاع اعتراف بالإبادة في أول محاكمة لداعشي بألمانيا

2020/04/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت—الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬القضاء‭ ‬الألماني‭ ‬الجمعة‭ ‬محاكمة‭ ‬عراقي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‭-‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬وقتل‭ ‬طفلة‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬الأيزيدية‭ ‬بعدما‭ ‬استعبدها‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭.‬ والرجل‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬يدعى‭ ‬طه‭ ‬الجميلي‭.‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما،‭ ‬متهم‭ ‬أيضا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬وتهريب‭ ‬بشر‭.‬وسيمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإقليمية‭ […]

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