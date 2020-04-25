2020/04/25 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 3 اصابات في دهوك بعد اعلان (انتصارها) على كورونا بغداد -الزمان نفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.
وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن «الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة»، مؤكداً «عدم وجود فحص للجينات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تنفي شائعة في العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن «الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة»، مؤكداً «عدم وجود فحص للجينات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تنفي شائعة في العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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