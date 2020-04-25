الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تنفي‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬

2020/04/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬3‭ ‬اصابات‭ ‬في‭ ‬دهوك‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ (‬انتصارها‭) ‬على‭ ‬كورونا بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ نفت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬انتشار‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ادهم‭ ‬اسماعيل،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأنباء‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬كورونا‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فحص‭ ‬للجينات‭ […]

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