الكهرباء: تجهيزنا سيكون ٢٠ الف ميغاواط في فصل الصيف

2020/04/25 | 00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، أن تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف سيكون ٢٠ الف ميغاواط، مشيرا إلى أن تنظيم داعش سبب بخسارة العراق ٢٥٪ من طاقته الإنتاجية.





وقال الخطيب في برنامج اقصر الطرق الذي تبثه قناة "الشرقية نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن تجهيزنا لهذا الصيف سيكون ٢٠ الف ميغاواط، مضيفا "كنا نأمل أن نصل بإنتاجنا إلى ٢٢ الف ميغاواط خلال فصل الصيف الحالي ولكن الازمة المالية وفيروس كورونا أوقفت هذا الطموح".





وأضاف أن مشروع الربط الخليجي مع العراق مازال متوقف من قبل دول الخليج بالرغم من توقعينا اتفاقية بذلك في الربع الأخير من العام ٢٠١٩.





ولفت إلى أن تنظيم داعش خسر العراق ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية باحتلاله المحافظات في العام ٢٠١٤.





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