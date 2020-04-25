2020/04/25 | 00:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال مسؤولون أميركيون الجمعة إن اختبارات أظهرت إصابة 18 بحارا على الأقل بفيروس كورونا المستجد على متن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.وأكدت البحرية في بيان ظهور المرض بالمدمرة "يو.أس.أس كيد" التي تقوم بعملية لمكافحة المخدرات، وتوقعت ارتفاع عدد الحالات.وذكر البيان أن بحارا مريضا تم إجلاؤه طبيا من على السفينة وأظهرت الاختبارات فيما بعد إصابته ما ترتب عليه إجراء مزيد من الاختبارات التي أسفرت عن نتائج إيجابية.وذكر متحدث باسم البحرية أن السفينة تبحر حاليا في المحيط الهادي.وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المدمرة تستعد للعودة إلى الميناء لتطهيرها.وكانت حاملة الطائرات الأميركية "تيودور روزفلت" تبحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من هذا الشهر عندما ضربها الفيروس مما اضطرها للرسو في جزيرة غوام. وتوفي بحار واحد بالفيروس، وأظهرت الاختبارات ما يقرب من 850 إصابة من أصل 4800 فرد على متنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد روزفلت ..رصد اصابات بكورونا على مدمرة ثانية للبحرية الاميركية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد روزفلت ..رصد اصابات بكورونا على مدمرة ثانية للبحرية الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).