العزاوي: هناك اكثر من 20 قرية خارج نطاق تأمين عمليات ديالى وصلاح الدين

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود اكثر من عشرين قرية خارج نطاق تأمين عمليات ديالى وصلاح الدين، محذرة من تزايد اعداد الدواعش بين المحافظتين بسبب الفراغ الامني.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي ان أكثر من عشرين قرية بين ديالى وصلاح الدين في قاطع مطيبيجة وضمن مسؤوليات عمليات سامراء لازالت غير مؤمنة ولم تشهد عمليات تطهير او مسك للأرض بالشكل الصحيح، ما حولها الى بؤر ومنطلقات للجماعات الارهابية منذ سنوات عدة.

واضاف ان القرى الضائعة امنيا لازالت خالية من السكان رغم المطالب الموجهة لعمليات سامراء بإعادة سكانها معتبرا اعادة النازحين خطوة للحد من تحركات مجاميع داعش وتأمين للمناطق الشمالية من ديالى.

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