وزارة الخارجية: تسجيل 3 وفيات لعراقيين بسبب كورونا في بريطانيا

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، تسجيل ثلاث وفيات لعراقيين بسبب كورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس اصابات جديدة لعراقيين في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في بريطانيا، وخمس حالات إصابة اثنتين منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفيروس كورونا

وأضاف البيان أن العدد الكلي للمصابين العراقيين في عموم العالم مئتين وسبعة واربعين حالة، مشيراً الى أن مجموع حالات الوفاة في عموم العالم احدى وثلاثين حالة، وحالات الشفاء في عموم العالم تسعة وخمسين حالة.

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