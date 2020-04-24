2020/04/25 | 00:12 - المصدر: قناة التغيير

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عزت الشابندر يدعو النواب الى التريث “باصدار حكم الاعدام لوزراء على شاشة التلفزيون ”

وكأن المحافظات الشيعية كانت تعيش العصر الذهبي إبّان تولي حقيبة المالية من قبل ثلاثة وزراء شيعة فجاء الوزير الكردي د فؤاد حسين ليعيدها الى عصر التَنكْ .مع احترامي لبعض اصدقائي النوّاب ادعوهم الى التريث باصدار حكم الاعدام لوزراء على شاشة التلفزيون ..



رمضان كريم ..

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 24, 2020

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