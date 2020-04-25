الكاظمي يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع الكويت

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الجمعة، حرصه على تطوير العلاقات مع الكويت في جميع المجالات.وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح."واضاف، ان "الصباح هنأ الكاظمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له التوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة."وأعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بحسب البيان، عن "تطلعه لزيارة العراق في أقرب وقت ممكن".من جانبه، عبر الكاظمي عن "شكره لرئيس الحكومة الكويتية، مقدما التهاني للشعب الكويتي الشقيق بحلول شهر رمضان المبارك".واشاد الكاظمي "بمواقف دولة الكويت الداعمة للعراق وأمنه واستقراره"، مؤكدا "حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي، الجمعة، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الإجتماع الذي عقد في منزل هادي العامري مع المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض جميع أسماء كابينته، وسيت

بغداد اليوم- بغداد

اصدر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، بياناً رد فيه على اعلان الالوية التابعة للمرجعية، فك ارتباطها بهيأة الحشد الشعبي.

وجاء في البان الذي اصدره الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، ان "

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية الشيعية تجتمع الآن مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية بدأت قبل قليل اجتم

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