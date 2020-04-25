غالبية الكتل الشيعية ترفض كابينة الكاظمي المقترحة

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، رفض غالبية الكتل الشيعية للكابينة الوزارية المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي تسربت صور عنها أمس الجمعة....

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