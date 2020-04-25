عبد المهدي يعلق على بيان انشقاق فصائل عن الحشد الشعبي

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة الجمعة، عن عدم موافقة القائد العام على البيان المتضمن دمج الوية من الحشد الشعبي به، فيما اشار الى ان ال...

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