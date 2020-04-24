ما التغييرات التي طرأت على حقوق المرأة في القانون السوري منذ 2011؟

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت سوريا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (#سيداو) منذ عام 2004، مع تحفظات تجاه بعض مواد هذا الميثاق وعلى رأسها المادة (رقم 2) المتعلقة بحق المرأة في إعطاء…

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