الأمم المتحدة تدين تعرض صحفيين ووسائل إعلام للقمع خلال أزمة “كورونا”

2020/04/25 | 00:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الدول التي استغلت أزمة كورونا لقمع صحفيين ووسائل إعلام مستقلة، معتبرة أن الإعلام الحر أساس لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضة “ميشال باشليه” في بيان…

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