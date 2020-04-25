استشاري ترامب: امريكا أكثر المتضررين من انخفاض أسعار النفط وحظوظ رئيسها باتت ضئيلة

2020/04/25 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، غابرييل صوما، اليوم الجمعة،أن أمريكا أكثر المضررين من انخفاض أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا في العالم.وقال صوما خلال حديثه لـ”العهد”، إن ” العديد من الشركات الأمريكية اعلنت افلاسها بسبب انخفاض اسعار النفط”، مبينا أن “الحكومة الامريكية تعمل على مساعدة هذه الشركات ولو بشيء بسيط”.وبشأن حظوظ الرئيس ترامب […]

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