2020/04/25 | 00:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشفت تقارير صحافية ألمانية اليوم الجمعة، أن وزارة العمل أوصت بوضع اللاعبين كمامات طبية على أرض ملاعب كرة القدم، في حال عودة المنافسات كما هو متوقع الشهر المقبل، بعد توقفها لأسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكرت مجلة در شبيغل الألمانية أن “وزارة العمل أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين “كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة، أو الارتقاء للكرات الرأسية او الالتحامات المباشرة”.وأضافت الوزارة “في حال سقطت الكمامة، يجب وقف المباراة فوراً”، وأنه نظراً لأن هذه الكمامات ستبتل جراء تعرق اللاعبين “يجب استبدالها كل 15 دقيقة كحد أقصى”.وأبدت رابطة “البوندسليغا” الخميس استعدادها لمعاودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من التاسع من ايار خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين ومع اعتماد إجراءات صحية صارمة، في حال نيل الضوء الأخضر من السلطات الصحية والسياسية.وترتبط هذه الخطوة بموافقة نهائية يرجح ان تصدر عن اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومسؤولي مختلف المقاطعات المحلية، يعقد الخميس المقبل في برلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة مباريات البوندسليغا مع ارتداء اللاعبين للكمامات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة مباريات البوندسليغا مع ارتداء اللاعبين للكمامات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).