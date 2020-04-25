الكتل الشيعية تنهي اجتماعها بالكاظمي بالاتفاق على تحديث اسماء كابينته الوزارية

2020/04/25 | 00:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر سياسي مطلع، بانتهاء اجتماع القوى الشيعية في منزل رئيس كتلة الفتح هادي العامري.

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