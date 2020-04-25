شاهد أول مشهد للطواف حول الكعبة في رمضان بعد إغلاقه بسبب كورونا

2020/04/25 | 00:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بالفيديو : أول مشهد للطواف حول الكعبة في رمضان بعد إغلاقه بسبب كورونا.pic.twitter.com/DyycgR8CIp — علي البكاء (@ali_albakaa93) April 24, 2020

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