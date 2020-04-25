الكهرباء: التعينات الأخيرة هي وقتية وليست دائمية

2020/04/25 | 00:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، أن أصحاب العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء الذين وظفوا خلال فترة التظاهرات هي وقتية وليست دائمية.





وأضاف الخطيب، أنه ليس من صلاحيتي تثبيت أصحاب العقود والأجور على الملاك الدائم وانما من صلاحيات مجلس النواب، موضحا أن وزارة الكهرباء ستدفع للذين تم توظيفهم مؤخرا هو شهرين ونصف من العام الحالي فقط، أي استحقاقاتهم المالية لحد ١٥ اذار الماضي.





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