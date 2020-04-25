عمليات بغداد تلقي القبض على متهم سرق 145 مليون دينار في الزعفرانية

2020/04/25 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ 145 مليون دينار.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية ،تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ ١٤٥ مليون دينار عراقي من منفذ كي كارد في منطقة الزعفرانية".

واوضحت أن "عملية القاء القبض جاءت بعد جمع المعلومات وتدقيق كاميرات المراقبة والاستماع الى إفادة الشهود، حيث تم مداهمة مكان تواجد المتهم والقبض عليه وبحوزته المسروقات بوقت قياسي جدًا أقل من 24 ساعة ، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصولياً".

بغداد اليوم- ديالى

حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الجمعة، وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية هجوم المقدادية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 3 عناصر من الحشد العشائري.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع ديالى الأ

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى،الجمعة، بسقوط 4 هاونات على محيط ناحية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 4 قذائف هاون سقطت في محيط ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة مدني بجروح

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (24 نيسان)، مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" بغارة جوية استهدفت مناطق شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن وزارة الدفاع قولها: "إنه جرى تحييد الإره

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