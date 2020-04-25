مكتب محافظ البصرة يوضح حقيقة التوجيه باعتقال أي مواطن يتجول في الشارع

2020/04/25 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أوضح مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، حقيقة التوجيه باعتقال أي مواطن يتجول في الشارع.

وقال...





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