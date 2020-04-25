2020/04/25 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: اعتقال متهم بسرقة 145 مليون دينار بالزعفرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 00:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال متهم بسرقة 145 مليون دينار بالزعفرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال متهم بسرقة 145 مليون دينار بالزعفرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).