الكاظمي يؤكد لأمير الكويت على تطوير العلاقات بين البلدين والأخير يتطلع لزيارة مرتقبة للعراق

2020/04/25 | 00:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، حرصه على تطوير العلاقات مع الكويت في جميع المجالات.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته “يس عراق”، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.واضاف، ان الصباح هنأ الكاظمي بمناسبة حلول […]

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