أربع محافظات عراقية تسجّل إصابات جديدة بكورونا وبابل يرتفع فيها العدد لليوم الثاني

2020/04/25 | 01:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أربع محافظات عراقية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.بابل وسجلت مديرية صحة بابل، اليوم الجمعة، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.أربيل أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل ، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان، انه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ من العمر […]

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