بعد ظهور اصابة بكورونا.. عزل منطقة في صلاح الدين بالكامل

2020/04/25 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبر، بعزل منطقة بني سعد بالكامل بعد ظهور اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الجبر في تصريح لوكالة الانباء العراقية، انه "وجه منطقة بني سعد المحاذية لقضاءي بلد والضلوعية بعد ظهور اصابة جديدة فيها بفيروس كورونا".

واضاف، ان "القرار ياتي لكثرة الملامسين للحالة التي ظهرت للمصاب الوافد من روسيا وسيتم حجر الملامسين وتعفير المنطقة صباح اليوم السبت".

من جهته، افاد مصدر بالمحافظة، بان "المصاب شارك في حفل زفاف بمنطقة بني سعد في صلاح الدين".

بغداد اليوم - البصرة

أوضح مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، حقيقة التوجيه باعتقال أي مواطن يتجول في الشارع.

وقال المكتب في بيان، "نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشور كاذب ومزور نسبته لمحافظ البصرة حيث يتضمن المنشور بان المحافظ وجه باع

بغداد اليوم _ كركوك

أعلن مدير عام صحة كركوك وكالة زياد خلف مديد، اليوم الجمعة، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في عموم المحافظة.

وقال مديد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "موقف الحجر للعائدين من خارج العراق إلى محافظة كركوك بلغ 1

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، الجمعة ، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كُورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ان "إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة ارتفع الى ( 88 ) حالة بعد تسجيل حالتين اليوم، بضمنها ( 6 )

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