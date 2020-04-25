بابل تسجل 6 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/25 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في محافظة بابل، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

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