نصائح لمائدة إفطار صحية في رمضان

2020/04/25 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات الصيام تحتاج جميع خلايا الجسم إلى الجلوكوز بما في ذلك الخلايا العصبية، لذلك ينبغي أن تحتوي مائدة الإفطار في رمضان على أطعمة غنية بالطاقة.كذلك عليك مراعاة حاجة الجسم إلى السوائل من دون الإفراط في شرب الماء خلال وجبة الإفطار.إليك أهم النصائح التي تجعل مائدة الإفطار صحية: تفادى شرب الكثير من الماء […]

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